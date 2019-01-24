美國國庫券供應可能發生變化

外電報道，美國政府繼續停擺，可能破壞國庫券的供應。假設3月1日到期的債務上限未能達成協議延長，加上政府關門，在1月28日開始的稅務申報季中納稅人退款被推遲，那麼這筆錢將留在財政部金庫，可能迫使政府發行更少的國庫券以避免累積現金。



為避免財政部現金餘額波動給貨幣市場穩定造成不利影響，財政部每天都要調整現金餘額，來保持財政央行帳戶現金餘額基本穩定。發行短期債券是財政部的首要調節工具。



儘管美國國稅局已表示，儘管政府關門，但退款仍將得到處理。不過有報道指，該機構數百名員工已獲准不上班，債券市場策略師正考慮由此可能產生的後果。



瑞信駐紐約利率交易策略主管Jonathan Cohn表示，退款延遲風險越來越大，目前的現金餘額正反映將不得不發行更少的國庫券。



假設需求穩定，較低的國庫券供應將對美國短期市場利率構成下行壓力。



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