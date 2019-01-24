新經濟冷戰或周五啟動！全球電子商務新規談判或排除中國

外電引述3名消息人士透露，中國可能被排除在建立全球電子商務市場新規則的談判之外，因為遭到美國等其他國家反對。



針對25萬億美元電子商務市場建立規範的談判，勢於周五在達沃斯世界經濟論壇會議期間啟動；消息稱，此次談判尋求建立現代貿易基本國際機制，減少電子商務的跨境障礙並削減成本。



就在美國總統特朗普持續批評世界貿易組織(WTO)未能針對中國崛起的新形勢之際，據報，此次談判也將設法重新推動世貿目前陷入僵局的電子商務議程。若能達成協議，將有利於Alphabet、亞馬遜和Facebook等美國公司。這些公司都在試圖擺脫國際數據流和服務器本地化要求造成的繁重的貿易限制。



中國駐世貿代表團就上述消息回應稱，尚未就是否加入此次電子商務規則談判作最終決定。



分析指，中美經濟冷戰正在醞釀。此次電子商務之爭正是這場冷戰的標誌；其可能為全球貿易帶來持久影響，若達成沒有中國參與的電子商務協議，諸如阿里巴巴、百度這些日具影響力的中國網絡公司將可能按照不同於歐美競爭對手的一套規則繼續運作。



消息人士稱，特朗普政府一直力促WTO達成新電子商務協議。據報，中國試圖在磋商中淡化宣布啟動談判的一份聲明，這可能導致該國被排除在談判之外。



彭博社引述一份定於1月25日發布的聲明草案，這份聲明包括歐盟和日本在內近70個簽署方，料將確認打算「開始WTO關於電子商務貿易問題的談判」，「尋求在現有WTO協議和框架的基礎上實現高標準的結果，並讓盡可能讓WTO成員參與進來。」



美國商界對中國參與談判持懷疑態度。一些美國科技界人士認為，中國會試圖阻止和淡化就重要問題達成任何協議和承諾，例如強制規定數據自由跨境流動等。



全美對外貿易委員會總裁Rufus Yerxa表示，不相信中國會準備在跨境數據流動等關鍵問題上邁向這個方向，「如果這種情況不改變，或許最好不要讓他們加入談判來阻撓這些目標。」



中國官員此前表示，更希望電子商務談判在世貿164個全體成員中以多邊方式來開展，而不是在部分想法一樣的國家中進行。達沃斯聲明草案鼓勵「所有WTO成員參與」，但電子商務協議支持者一直竭力反對採用任何單一成員都有否決權的世貿組織常規談判程序。





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