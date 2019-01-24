【即市分析】「另類方法」洞悉港股後市去向…

東方產經專欄作家Handsome哥：近期港股對壞消息反應似乎唔大，無論係市傳美國將引渡華為高層，定係白宮拒絕劉鶴赴美等消息（雖然其後被華府否認），港股都仲叫撐得住。



另外，從板塊層面睇，暫時叫做資金輪流撐市，好似早前家電、汽車股回氣，就到手機設備股撐市，到昨日又輪番5G概念同家電股上位。講到明係「撐」，指數暫時未有大方向，但正所謂「久守必失」，也要提防所謂的一月效應高潮已見。



睇番技術走勢，恒指短期要上破27,300點水平阻力先有望再展新升浪，惟時間上又臨近農曆新年假，大戶會唔會再做上去，都係兩睇。論向上空間，現水平散戶追入似乎唔多值博。



總括而言，後市好睇中美貿易談判消息，一個另類測市方法，就係股民唔使日日喺股票報價機前睇圖睇盤，而係上社交網站睇實美國總統特朗普又會發表咩言論，自然可以猜到後市去向。

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