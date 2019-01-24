港股失守二萬七　騰訊友邦領跌　5G概念股回吐

A股全線向下，港股早段升近百點後回軟，恒生指數跌至26,900水平；國企指數偏軟，主板成交220億港元。



友邦保險跌1.9%，是表現最差藍籌；騰訊跌1.1%，失守330關，合共拖低恒指約80點。



其他藍籌股個別發展，領展高開3%後回吐，暫升幅收窄至1.4%。中國移動及滙豐控股升0.5%及0.3%合力撐市。中國生物製藥高開低走，倒跌0.6%。



招商銀行去年多賺14%，曾升逾1%。四大內銀股表現牛皮，農業銀行升0.5%；建設銀行靠穩；中國銀行及工商銀行偏軟。



中國海洋石油上調今年產量目標，股價窄幅上落。中國石化及中國石油靠穩。



昨日炒上的5G概念股回吐，中國鐵塔跌1.8%；京信通信及中國通信服務跌近3%；摩比發展跌近1%。





【09:20】領展飆3%創新高 騰訊偏軟

道指期貨靠穩，港股高開67點，恒生指數報27,075點；國企指數高開32點，報10,663點。



領展繼續爆頂，高開3.1%，創83.5港元新高，是表現最佳藍籌。投得啟德海景地皮的新鴻基地產高開0.5%，報125.9元。



騰訊持續偏軟，低開0.3%報332.5元；友邦保險低開0.6%；滙豐控股高開0.4%；中國移動高開0.5%；建設銀行高開0.6%。



醫藥股做好，中國生物製藥高開1.6%；石藥集團高開1.1%。



大行睇淡澳門賭收，金沙中國去年第4季收入淨額按年跌11%，股價低開2.9%，是表現最差藍籌。銀河娛樂低開0.8%；永利澳開低開0.7%。



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