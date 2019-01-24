A股快報：兩市轉勢　資源股受壓

滬深股市高開後倒跌，滬綜指最新跌8點或0.34%，報2,572點；深成指跌31點或0.42%，至7,492點；滬深300跌12點或0.41%，至3,128點；創業板指數跌1點或0.1%，報1,249點。



板塊方面，鋼鐵股跌0.8%，有色金屬股跌0.7%，煤炭及水泥股齊跌0.6%。





【09:25】A股快報：兩市高開 創投股揚升

內地股市向上走，滬綜指高開3點或0.14%，報2,584點；深成指高開13點或0.18%，至7,537點；滬深300高開5點或0.18%，至3,146點；創業板指數高開1點或0.1%，報1,252點。



板塊方面，次新股升0.6%，釀酒股升0.4%，金融股升0.2%，地產股穩升；而鋼鐵股偏軟。



創投板塊做好，盾安環境高開7%，東湖高新及浙江永強齊齊高開4%，九鼎投資高開2.5%。中央深改委審議通過《在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制總體實施方案》。



中國電建聯合體中標東莞項目，金額約122億元人民幣(下同)。股價高開0.5%。



招商證券高開0.2%。公司起訴康得集團，要求其償還債權本金1億及相關利息等。



海航基礎低開1%。公司終止轉讓草堂山居置業公司，因西安市拆除項目收回土地。



中國國旅低開9%。公司2018年淨利潤31.48億元。



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