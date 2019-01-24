今年全球智能手機市場　三星料續稱霸　華為有機超越Apple

外媒報道，市場研究機構TrendForce報告指，2019年全球智能手機需求仍然疲軟，估計全年產量按年跌3.3%至14.1億部，如果市場進一步惡化，產量更有機會跌5%。



報告預計，三星電子仍是全球最大智能手機廠商，市場份額料達20%，主因是具備高、中、低端完善的產品線；其於2018年的手機產量為2.93億部，按年跌8%。



華為在今年有機會超越蘋果公司，成為全球第二大智能手機廠商，報告預期今年產量達2.25億部，市場份額16%。該公司去年產量按年大增30%至2.05億部。



至於蘋果iPhone，今年產量料下降至1.89億部，市場份額由2018年的15%降低至13%。



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