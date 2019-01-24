【即市分析】本地地產股升勢可持續？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：美國聯儲局立場轉「鴿」，市場預期加息周期已近尾聲，消息帶動本地地產股近期由低位反彈。恒基地產(00012)及新世界發展(00017)月內已分別累升10%及11%，同期新鴻基地產(00016)及長實集團(01113)亦各有12%升幅。



事實上，香港樓價自去年8月高峰回落，但政府明言無意「減辣」，市場關注今年樓市走勢。里昂最新報告認為，香港樓價近期雖已見調整，惟仍難以負擔，相信樓市調整不會持續太久。該行料本地住宅樓價未來一兩個月見底後將反彈15%，當實體樓市轉好，地產股亦會跑贏大市，因此調升相關股份目標價。



該行指新地過去10年股價罕有地升穿135元，相信今次破頂機會不大，評級由「沽出」升至「跑輸大市」，目標價由105元升至126元。同時分別予恒地、新世界「跑輸大市」及跑贏大市評級，目標價各升至45元及12.5元。



本地地產股估值仍處於偏低水平，惟值得一提的是，過去樓價升勢一直未能反映於地產股股價之上，相信板塊中長線上升動力仍然有限。上述4隻股份近日剛上破降軌阻力，短線宜留意股價於現水平有冇承接力，若然板塊趨勢再度逆轉，則應把握機會落「車」。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

