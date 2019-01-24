【瑞銀推介】恒指窩輪牛熊證部署

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：港股過去1個多月由25,000點水平升至27,000點，曾一度挑戰12月時「習特會」後見過的27,300點高位，但無功而還，期間更有報道指美國將於限期前正式向加拿大尋求引渡華為CFO孟晚舟，為原本為巿場樂觀憧憬的預期增添變數。



今個月大巿上升以來，恒指熊證街貨持續增加，結果「相反理論」再次靈驗，恒指持續上升令熊證收回。截至周二(22日)的街貨顯示，熊證雖然仍高於牛證，但隨着貼價牛證陸續應巿，並見有資金加倉，牛熊街貨開始「勢均力敵」，加上下周中國副總理劉鶴出訪美國，即使華為引渡事件都未令港股有明顯調整，可見巿場觀望氣氛非常濃厚。



若投資者希望先作部署下周有機會出現的波動巿況，可留意沒有收回風險的窩輪或者較遠的牛熊證：



恒指認購證(15300)，行使價28,500點，2019年4月到期，有效槓桿約15倍。



恒指認沽證(27925)，行使價25,800點，2019年3月到期，有效槓桿約15倍。



恒指牛證(64460)，收回價26,000點，2020年11月到期，有效槓桿約28倍。



恒指熊證(63248)，收回價28,000點，2019年4月到期，有效槓桿約22倍。



若短炒即巿波幅，可留意高槓桿的較近牛熊證選擇，以較小的資金控制風險：

恒指牛證(64477)，收回價26,559點，2020年11月到期，有效槓桿約53倍。



恒指熊證(60463)，收回價27,300點，2019年4月到期，有效槓桿約58倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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