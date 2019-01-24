港股格局：耀才許繹彬料恒指於豬年才見28000

港股周四呈牛皮格局，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在新年開首兩日「跌鑊金」之後，逐漸納入升軌，雖然期間亦有微調重整，但升市的步調基本維持，恒指截至本周三收市，年內已累積上升1,230點，而主板日均成交額亦回升至近八百五十億元，相信春節前港股「小陽春」格局不變，將在27,000點爭持。



不過，他提醒若外圍有什麼風吹草動，大市仍會隨風飄搖，所以短炒為上。外圍仍處於多事之秋，中美貿易戰又因華為太子女孟晚舟引渡美國再起風波，中國商務部宣布副總理劉鶴本月底開會與否，也翻來覆去未有定案，3月1日「死期」前停火看來並不樂觀。美國總統特朗普在圍牆爭端上不得要領，聯邦政府停擺關門持續至史上最長的第33日，狂人總統憤憤不平的怒火難以撲息，一再於Tweet重申「Build A Wall & Crime Will Fall !」這亦將是共和黨未來兩年的新主題，直至圍牆建成為止。



如果聯邦政府關門持續到今年3月、覆蓋整個季度，可能今年首季美國經濟增長將非常低，甚至非常接近於零。很多擬在美國上市的企業也只能按兵不動，對經濟的負面影響已經不容輕視。另一邊廂，英國無協議脫歐風險下降傳來稍微振奮的消息，可能展開第二次脫歐公投。在野工黨領袖科爾賓表示支持一項推動第二次公投的計劃，刺激英鎊升0.8%，一度破1.3美元的兩個月新高。



大市在濃烈的政治氣氛困繞下，加上春節迫近，內地已在本周一起開始春運，居民已準備歡渡漫長春假，節日效應勢將窒礙資金的流入，恒指欲展明顯的升勢，向28,000點進發看來是己亥豬年來臨之後的局面。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm