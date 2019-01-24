【即市分析】公用股有「升」有「息」

大市方向未明，資金繼續流入具防守力的公用板塊，中電控股(00002)、港燈(02638)及粵海投資(00270)已逼近高位；中華煤氣(00003)及領展房產基金(00823)即市再齊齊破頂，分別創出16.98元及83.5元的52周新高。



美國聯儲局已將今年預期加息次數，由早前的3次減至2次，市場認為加息周期或已近尾聲，高息股吸引力重現。另外，雖然香港經濟面對下行風險，但主打民生需求的水、電、煤受環球經濟影響相對有限，業務增長有保證，兩大因素均支持避險資金流入公用股。



中信里昂日前發表新一年風水指數，預測今年恒指水火相沖，波動會特別大，會發生令市場意想不到的事件。不過仍認為電訊、科網及公用股屬火，豬年運勢最強，表現會較理想。



高盛亞太區首席策略分析師慕天輝早前亦稱，港股估值仍較貴，給予香港市場「減持」投資評級，預測今年12月底MSCI香港指數目標為15,900點。但仍推薦防禦性較高股份，包括電訊及公用股板塊。



另外，公用股除咗股價有得升，息率亦相當吸引，中電、港燈、粵投及領展現價息率介乎3至5厘，而煤氣亦有每年紅股10送1的傳統，故吸引投資者於全年業績前追入，相信短線股價仍能維持強勢。



走勢上，中電、港燈、粵投近期沿升軌拾級而上，現價已逼近高位阻力，煤氣及領展更已雙雙破頂，料在環球經濟未明朗前，相關股份仍是博財息兼收的選擇，值得順勢跟進，跌穿升軌支持止蝕。



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