華為發布首款5G晶片「天罡」　算力強約2.5倍

內媒報道，華為在北京研究所發布業界首款5G晶片「天罡晶片」。據華為介紹，這款新晶片搭載基於ARM處理器的鯤鵬920晶片，實現基站尺寸縮小超50%，重量減輕23%，功耗節省達21%，並支持200M頻寬頻帶。在集成度、算力、頻譜帶寬等方面取得突破性進展



華為常務董事、運營BG總裁丁耘透露，天罡晶片算力比以往晶片增強約2.5倍，安裝時間比標準4G基站節省一半。



另外，丁耘透露，截至目前華為已獲30個5G合同，5G已經累計發貨2.5萬個基站。華為5G產品線總裁楊超斌指出，目前華為完成了5G全部商用測試，已率先突破5G規模商用的關鍵技術，實現了全制式、全頻段、多天線完美結合，達到了行業最高集成度。



據報，在即將到來的2019年春節，華為將運用5G技術直播4K春晚。



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