龍騰話你知大灣區九市限購情況

近年，粵港澳大灣區吸引不少港人買家置業及投資，九個城市住宅限購情況如何？大灣區當中限購政策最寬鬆是哪個城市呢？龍騰國際行政總裁蔡俊鵬將一連兩集講解。



內地限購政策用來監管一手和二手的住宅以及商業產品，商住兩用的公寓多不受限制。各市政策因地而異，部分只針對一手樓，例如中山市的二手樓不設限購。



雖然香港被內地視為海外買家，但香港人仍能在內地購買住宅。值得一提的是，香港居民的定義是持有香港身分證及回鄉證的人士。一般而言，海外投資者包括香港買家，在內地置業須繳納社保，所需的年期各有不同。



大灣區九個城市當中，肇慶市政策最為寬鬆，全市並無限購；江門只有蓬光、江海及新會會城街道實施限購，港人家庭如市內沒有持有物業，可購買一個單位。雖然江門及肇慶是九個城市當中投資門檻最低，但該兩個城市人口淨流出大，所以即使限購政策寬鬆，亦不建議在當地投資。值得一提的是，兩市的去庫存均超過48個月，其餘城市則只需6至8個月便可消化。



佛山限購集中在11個區域，包括禪城區全區、南海區桂城、大瀝、里水、順德區大良、陳村、北滘及樂從，須買一年社保。佛山去年住宅樓價保持平穩，當中以禪城區及南海區樓價最貴，每平方米售價約2萬元人民幣。



另外，中山一手住宅門檻較高，雖然購買一伙社保年期只須半年，但必須證明買家個人為中山祖藉方可購買。受惠深中通道動工，去年住宅樓價全年升達兩成，集中在東區及火炬區。