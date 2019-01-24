人民幣Hibor：隔夜息升至1.72厘 CNH升至6.79
2019年01月24日 11:26
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.72厘，1星期至1個月拆息為2.45至2.85厘，2至12個月拆息報3.02至3.61厘。
24/1/2019
隔夜 1.72800厘
1星期 2.45867厘
2星期 2.63800厘
1個月 2.85000厘
2個月 3.02867厘
3個月 3.20667厘
6個月 3.37667厘
12個月 3.61700厘
23/1/2019
隔夜 1.67548厘
1星期 2.38100厘
2星期 2.72300厘
1個月 2.90533厘
2個月 3.06100厘
3個月 3.23267厘
6個月 3.39233厘
12個月 3.63367厘
人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7804，跌至6.7989，最新報6.7926；在岸人民幣(CNY)亦由6.7750，回至6.7922，最新報6.7846。
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