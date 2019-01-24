人民幣Hibor：隔夜息升至1.72厘　CNH升至6.79

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回升至1.72厘，1星期至1個月拆息為2.45至2.85厘，2至12個月拆息報3.02至3.61厘。



24/1/2019

隔夜 1.72800厘

1星期 2.45867厘

2星期 2.63800厘

1個月 2.85000厘

2個月 3.02867厘

3個月 3.20667厘

6個月 3.37667厘

12個月 3.61700厘



23/1/2019

隔夜 1.67548厘

1星期 2.38100厘

2星期 2.72300厘

1個月 2.90533厘

2個月 3.06100厘

3個月 3.23267厘

6個月 3.39233厘

12個月 3.63367厘



人民幣兌美元回軟，離岸人民幣(CNH)由6.7804，跌至6.7989，最新報6.7926；在岸人民幣(CNY)亦由6.7750，回至6.7922，最新報6.7846。



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