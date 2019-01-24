【即市分析】吉汽值唔值得低吸？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：市場早前炒中美貿戰有轉機及阿爺放水，投資氣氛改善，加上發改委表示，年內將制定出台促進汽車、家電等熱點產品消費措施，亦刺激汽車股彈過一輪，惟近期中港股市動力不繼，板塊亦開始回氣。吉利汽車(00175)股價自10元水平彈至本周初高見12.84元已無力再上，近期開始整固，即市升0.3%報12.28元，走勢雖未算太差，但又值唔值得買呢？



事實上，汽車板塊為中美貿易戰主戰場之一，若然短期內談判未有進展，相信汽車股以至吉汽早前藉炒氣氛的反彈浪已接近尾聲，要慎防重回弱勢。



瑞銀早前報告就指，吉汽之潛在利好因素，在未來兩季將未能轉化為推動盈利的動力，故將其從亞太區主要買入名單移除，下調目標價至17.8元，投資評級為「買入」。



由此可見，大行對集團前景亦未敢太樂觀，而既然股價近期無力再上，建議未持貨者都係先靠邊站，至於有貨者則可再睇多陣，若股價未來跌穿10日線約11.8元應先行止賺/止蝕。

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