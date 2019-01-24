【瑞通推介】新地中海油中移輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚表現反覆，道指收報24,575點，升171點或0.7%。



恒指連續兩個交易日收市險守27,000點關，反映港股自年初升至現水平，開始呈好淡爭持格局。周四(24日)早段於兩萬七關口附近窄幅爭持。短期留意年內高位27,323點，支持參考10天線(26,827點)。其好倉(牛證及認購權證)周三(23日)淨流入逾410萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,000萬元，反映投資者對後市好淡分歧。



市場出現多項利好5G概念股的消息，包括華為5G智能手機有望在今年6月推出；工信部官員指，第3階段測試工作基本完成，5G基站與核心網設備已達到預商用要求；北京印發5G產業發展行動方案，確定了網路建設目標，其中到2022年，北京市運營商5G網路投資累計將超過300億元人民幣。中國聯通周三為表現最佳藍籌，收升逾4%，重上9元並創年內高位，周四小幅回吐不足1%，於9元以下水平整固，調整過後，留意是否有力向上試下一阻力為上月初高位9.2元。周三有逾90萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入逾80萬元。



新鴻基地產以112.6億元奪得啟德跑道區全海景地皮，折合每呎樓面地價為17,360元，符合市場預期。受投資者憧憬美國聯儲局今年減慢加息步伐所帶動，新地近日沿10天線輾轉向上，繼周三收升1.2%後，周四早段升勢持續，升約1%，盤中曾見126.9元，創超過半年高位。周三有逾90萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入逾130萬元。



中國移動近日獲券商唱好，指集團在4G市場面對的市佔率壓力減少，並預料今年的價格競爭將較去年紓緩。此外，內地去年10 GB以上流量用戶佔比由2017年8%大幅提升至42%，反映電信商薄利多銷策略見效。該股周三升逾1%，重返10天線和81元之上，周四早段曾再升逾1%，一度高見日前高位82.15元，其後升幅稍為收窄。逾160萬元在周三淨流入其好倉，5日累計淨流入逾280萬元，另外有逾130萬元周三淨流入其淡倉。



中國海洋石油公布2019年度經營策略及發展計劃概要。今年公司的淨產量目標為4.8億至4.9億桶油當量，較去年的預計達到的4.75億桶油當量，增加1.1至3.2%。股份周三以全日低位收市，跌幅2.5%，連失10天和50天線，周四早段變動不大。周三有逾160萬元淨流入其好倉，5日累計淨流出約15萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14.4倍。貼價、短期沽證(27010)，行使價25,800點，2019年3月到期，實際槓桿15.9倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16834)，行使價370.2元，2019年5月到期，實際槓桿8.7倍。輕微價外、中短期沽證(22270)，行使價307元，2019年6月到期，實際槓桿5.8倍。



聯通輕微價外、中短期購證(15812)，行使價10.38元，2019年7月到期，實際槓桿7.8倍。



新地貼價、中年期購證(19516)，行使價130.8元，2019年7月到期，實際槓桿8.1倍。



中移貼價、中短期購證(13344)，行使價83.88元，2019年5月到期，實際槓桿10.9倍。輕微價外、中短期沽證(16118)，行使價73.8元，2019年6月到期，實際槓桿9.2倍。



中海油輕微價外、中年期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿5.6倍。貼價、長期沽證(17016)，行使價12.28元，2019年11月到期，實際槓桿2.8倍。



友邦輕微價外、中短期購證(15502)，行使價72.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.3倍。輕微價外、中短期沽證(15404)，行使價60.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(62584)，收回價26,410點，槓桿比率39.7倍。熊證(65454)，收回價27,690點，槓桿比率31倍。



騰訊牛證(62524)，收回價320.1元，槓桿比率20.8倍。熊證(60779)，收回價349.9元，槓桿比率13.5倍。



中移牛證(61129)，收回價77.38元，槓桿比率13.6倍。熊證(69870)，收回價86.88元，槓桿比率9.3倍。



友邦牛證(60012)，收回價64.6元，槓桿比率13.2倍。熊證(59632)，收回價73元，槓桿比率10.5倍。



瑞聲科技牛證(60034)，收回價41.9元，槓桿比率4.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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