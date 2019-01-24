【fb直播】300幾萬買起成幢別墅？「置」富攻略帶你睇！
2019年01月24日 11:57
東網電視更多新聞短片
要22年唔飲唔食唔使錢，先可以喺香港買到層樓，咁辛苦為乜？不如飛去泰國，300幾萬買到成幢別墅，仲有陽光與海灘！即睇《AP世界物業投資特約—「置」富攻略》，醒你泰國買樓秘笈！
今日(24日)中午12:30至13:00於M18 facebook直播，仲請嚟AP世界物業投資行政總裁Paula莫佩雯、世界傑出華人投資基金會總裁李婉僮，為大家即場解答問題！
記得Click入以下連結睇啦！
1.《東網Money 18》facebook專頁：
https://www.facebook.com/money18
2.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
https://www.facebook.com/onccnews/
3.東網電視創富頻道：
https://tv.on.cc/index.html?section=20180003
AP世界物業投資：
http://www.apglobalrealestate.com/
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj
想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
新盤置啱睇
http://money18.on.cc/newflat/
二手置啱Feel
http://money18.on.cc/usedflat/