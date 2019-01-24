【午市重點睇】人民幣企6.79　圓匯報109.5

●亞洲市，美匯指數企96.0水平；圓匯報109.5；歐元兌美元報1.138；英鎊企1.307。港匯報7.845。在岸及離岸人民幣齊企6.79水平。金價報1,283美元，油價回落，布油至60.94美元，紐油企52.4美元。



●恒生指數半日升36點或0.14%，報27,045點，中海油及中國油服分別收升1%及8%。http://bit.ly/2FVObr9

-異動股：前進控股獲提全購，股價炒高74%。http://bit.ly/2FKtP5a

-異動股：要約人溢價提購，渝港國際曾飆47%。http://bit.ly/2DurvN4

-金沙中國去年第4季收入淨額按年跌11%。http://bit.ly/2CIq0cw

-新股中國科培教育人人有份，定價2.48元。http://bit.ly/2CGU1JW



●【即市分析】

-公用股有「升」有「息」。http://bit.ly/2CETckI

-本地地產股升勢可持續？http://bit.ly/2Hw2zsA

-騰訊後市關鍵位係...http://bit.ly/2UiR4GL

-「另類方法」洞悉港股後市去向…http://bit.ly/2TbR62I



●A股快報：三大指數半日收升0.5至1.4%。http://bit.ly/2Dx3IfH



●亞洲股市：日股中段跌不足百點。http://bit.ly/2CJk6rx



●人民幣中間價升167點，官媒分析匯率雙向波動將更明顯。http://bit.ly/2AZebyx

-人民幣Hibor：隔夜息升至1.72厘，CNH升至6.79。http://bit.ly/2FMQiyc

-人民幣Shibor︰隔夜息升至2.26厘。http://bit.ly/2HqH8Jz



●人行不進行逆回購操作。http://bit.ly/2FU8GVf



●港元拆息︰隔夜息跌至0.27厘。http://bit.ly/2R6JywB



●中國經濟︰服務業綱要重點支持人工智能、養老、教育。http://bit.ly/2sGfEp9



●經濟數據：

-日本1月製造業產出萎縮，為16年7月以來首次。http://bit.ly/2CHlzP4

-澳洲上月失業率低於預期。http://bit.ly/2Mq4BJA



●南韓維持利率不變；央行指GDP可能略低10月預估。http://bit.ly/2AZZHPb



●傳Verizon旗下數碼媒體業務擬裁7%員工。http://bit.ly/2S6yggm



●美國國庫券供應可能發生變化。http://bit.ly/2FKZZNN



●委內瑞拉局勢惡化！主權美元債反累漲25%，油價靠穩。http://bit.ly/2TcGnVS



●新經濟冷戰或周五啟動！全球電子商務新規談判或排除中國。http://bit.ly/2Dw87PV



●今年全球智能手機市場，三星料續稱霸，華為有機超越Apple。http://bit.ly/2TaSySW



●iPhone生產線或放棄LCD，傳Japan Display擬引資入股。http://bit.ly/2ThxhHe



●華為發布首款5G晶片「天罡」，算力強約2.5倍。http://bit.ly/2sJGjkU



●LG下月24日發布5G手機，配備驍龍855晶片。http://bit.ly/2HqEx2c



●美國史上最貴豪宅誕生！買家係...http://bit.ly/2Dv2HVp



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm