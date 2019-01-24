【午市重點睇】人民幣企6.79 圓匯報109.5
●亞洲市，美匯指數企96.0水平；圓匯報109.5；歐元兌美元報1.138；英鎊企1.307。港匯報7.845。在岸及離岸人民幣齊企6.79水平。金價報1,283美元，油價回落，布油至60.94美元，紐油企52.4美元。
●恒生指數半日升36點或0.14%，報27,045點，中海油及中國油服分別收升1%及8%。http://bit.ly/2FVObr9
-異動股：前進控股獲提全購，股價炒高74%。http://bit.ly/2FKtP5a
-異動股：要約人溢價提購，渝港國際曾飆47%。http://bit.ly/2DurvN4
-金沙中國去年第4季收入淨額按年跌11%。http://bit.ly/2CIq0cw
-新股中國科培教育人人有份，定價2.48元。http://bit.ly/2CGU1JW
●【即市分析】
-公用股有「升」有「息」。http://bit.ly/2CETckI
-本地地產股升勢可持續？http://bit.ly/2Hw2zsA
-騰訊後市關鍵位係...http://bit.ly/2UiR4GL
-「另類方法」洞悉港股後市去向…http://bit.ly/2TbR62I
●A股快報：三大指數半日收升0.5至1.4%。http://bit.ly/2Dx3IfH
●亞洲股市：日股中段跌不足百點。http://bit.ly/2CJk6rx
●人民幣中間價升167點，官媒分析匯率雙向波動將更明顯。http://bit.ly/2AZebyx
-人民幣Hibor：隔夜息升至1.72厘，CNH升至6.79。http://bit.ly/2FMQiyc
-人民幣Shibor︰隔夜息升至2.26厘。http://bit.ly/2HqH8Jz
●人行不進行逆回購操作。http://bit.ly/2FU8GVf
●港元拆息︰隔夜息跌至0.27厘。http://bit.ly/2R6JywB
●中國經濟︰服務業綱要重點支持人工智能、養老、教育。http://bit.ly/2sGfEp9
●經濟數據：
-日本1月製造業產出萎縮，為16年7月以來首次。http://bit.ly/2CHlzP4
-澳洲上月失業率低於預期。http://bit.ly/2Mq4BJA
●南韓維持利率不變；央行指GDP可能略低10月預估。http://bit.ly/2AZZHPb
●傳Verizon旗下數碼媒體業務擬裁7%員工。http://bit.ly/2S6yggm
●美國國庫券供應可能發生變化。http://bit.ly/2FKZZNN
●委內瑞拉局勢惡化！主權美元債反累漲25%，油價靠穩。http://bit.ly/2TcGnVS
●新經濟冷戰或周五啟動！全球電子商務新規談判或排除中國。http://bit.ly/2Dw87PV
●今年全球智能手機市場，三星料續稱霸，華為有機超越Apple。http://bit.ly/2TaSySW
●iPhone生產線或放棄LCD，傳Japan Display擬引資入股。http://bit.ly/2ThxhHe
●華為發布首款5G晶片「天罡」，算力強約2.5倍。http://bit.ly/2sJGjkU
●LG下月24日發布5G手機，配備驍龍855晶片。http://bit.ly/2HqEx2c
●美國史上最貴豪宅誕生！買家係...http://bit.ly/2Dv2HVp
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