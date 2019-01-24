異動股：控股股東擬賣盤　迪諾斯環保曾飆28%

迪諾斯環保(01452)中午公布擬就賣盤訂立框架協議，股價午後異動，並一度抽升28%，高見0.77港元，最新仍漲25%，至0.75元，成交逾400萬元。





【12:08】迪諾斯環保控股股東就賣盤訂框架協議

迪諾斯環保公布，控股股東Advant Performance Limited獲悉其及與其一致行動的各方、主要股東EEC Technology Limited、Kickstart Holdings Limited及其他管理層股東(稱為「相關股東」)，與潛在購買方TianXing Vermilion Bird Limited在本月21日，就買方對相關股東持有公司總計逾2.76億股普通股(佔公司全部已發行股本約55.75%)的可能收購訂立若干框架協議。



框架協議自簽署之日(2019年1月21日)起生效，並將於簽訂正式協議或2019年3月31日(以較早日期為准)自動終止。



若潛在出售最終實現，買方將根據收購守則規則就該公司所有已發行的普通股提出全面收購要約。



潛在購買方的最終唯一股東為劉放心。



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