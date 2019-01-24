【高盛推介】恒指兩萬七爭持　輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周三(23日)反彈靠穩。中美雙方預定於下周再次進行貿易談判，市場繼續密切留意。



恒指周三險守27,000點水平，收市微升2點。周四(24日)則高開67點後下跌，然而最低見26,889點後反彈。



觀察周三恒指牛熊證資金流向，可見牛證及熊證皆錄得資金部署，當中流入牛證的資金相對較少，有約830萬元。而熊證則錄得約2,950萬元資金流入。另一方面，認購證於周二(22日)錄得約1,000萬元資金流入，周三則錄得約420萬元資金流出。



投資者如計劃部署牛證，較貼價的選擇可留意恒指牛證(67238)，收回價26,667點，行使價26,567點，換股比率10,000，槓桿比率65.8倍，收回價與現價有約350點差距。以及可留意收回價稍遠一點，在26,400至26,500點附近的牛證(64113)及牛證(65563)，皆為相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。牛證64113，收回價26,512點，行使價26,412點，換股比率10,000，槓桿比率50.9倍。牛證65563，收回價26,408點，行使價26,308點，換股比率10,000，槓桿比率43.5倍。



投資者如計劃部署熊證，可留意恒指熊證(62240)，收回價27,328點，行使價27,428點，換股比率10,000，槓桿比率61.4倍，收回價與現價有約300點差距，為現時所有熊證中槓桿首三高的選擇之一。以及可留意稍遠一點的熊證(65492)，收回價27,488點，行使價27,588點，換股比率10,000，槓桿比率44.3倍，亦為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。



投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度不足0.5%，年期約兩個月的購證(14194)，行使價27,128點，2019年3月28日到期，實際槓桿16.1倍，為貼價兼中年期，類近條款的6隻產品中，槓桿最高及街貨最低的選擇。以及可留意價外幅度約2.8%的購證(11718)，行使價27,738點，2019年2月27日到期，實際槓桿31.5倍，所提供的槓桿比率超過30倍，為短期兼低街貨、類近條款的9隻產品中，槓桿最高的選擇。



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