樓價UPDATES：租客趕新春前入市

粉嶺剛入伙不久的新盤，獲租客趕新春前入市，開放式單位議價後月租僅9,000餘港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●小西灣藍灣半島1座高層A室，實用面積615方呎，三房間隔，望將軍澳南海景，以2.33萬元租出，實用呎租38元。



●北角城市花園12座中層C室，實用面積773方呎，三房間隔，以1,130萬元成交，實用呎價14,618元。



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九龍區

●長沙灣宇晴軒6座中層H室，實用面積484方呎，兩房間隔。原叫價880萬元，經議價後減價約45萬或約5%，以835萬元成交，實用呎價17,252元。



●奧運站維港灣10座中低層A室，實用面積520方呎，兩房間隔，每月租金2.28萬元，實用呎租43.8元。



●九龍塘帝景峰帝景居5座中高層C室，實用面積620方呎，兩房間隔，以1,050萬元成交，實用呎價16,935元。



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新界區

●上水皇府山1座高層B室，實用面積490方呎，兩房間隔，以每月1.42萬元獲承租，實用呎租29元。



●粉嶺囍逸1座中層D室，實用面積235方呎，開放式間隔，原叫租1萬元，議價後以9,200元租出，實用呎租39.1元。



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