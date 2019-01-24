【即市分析】何解港股唔肯跌？睇街貨有答案...

東方產經專欄作家Handsome哥：港股早前反覆向上，近幾日明顯在抖氣，但抖完氣後係再上定向下，睇即市走就未有方向，咁不如睇睇街貨有冇啟示。



資料顯示，恒熊街貨重貨區為27,500至27,599點，街貨9.72億份，相對期指約1,765張(減少18張)，而下方27,300至27,499點，街貨共有12.4億份，相對期指共有約2,097張。



至於恒牛街貨重貨區為25,800至25,899點，街貨4.71億份，相對期指約932張(增加約46張)，而最多新增街貨區為26,500至26,599點，新增8,355萬份(相對新增期指約174張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約46：54。



簡單而言，現階段博熊仔資金仍然相當進取，但大戶再推上約600點就可以食盡近4,000張期指的街貨，反之因貼價牛仔貨量相對細好多，大戶推落食牛誘因較細，故大家部署時不妨繼續留意上述數據變化，相信有一定幫助。

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