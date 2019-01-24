【即市分析】晶片股只宜小注短炒

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：華為事件繼續發酵，但似乎無阻公司發展5G技術的決心，華為於北京研究所發布業界首款5G晶片--天罡晶片。部分晶片股跟隨消息向上，中芯國際(00981)升6.5%，現報7.32元；華虹半導體(01347)更彈高逾7%報16.68元。



華虹半導體下周四將公布業績，集團去年第3季度銷售收入創新高，較2017年同期增長14.9%，如無意外第4季度銷售收入仍會保持強勢。至於中芯亦將於下月中派成績表，集團去年第3季度純利按年增2.5%至2,656萬美元，符合市場預期。



中芯及華虹近期股價齊齊由低位回升，惟現價未擺脫去年8月延伸的下降通道，加上華為事件仍未解決，若有風吹草動隨時再影響晶片股氣氛，板塊要轉勢言之尚早，只宜小注短炒，中芯若跌穿7元嚴守止蝕，華虹下方支持則在15元。

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