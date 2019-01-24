【專家樓評】汪敦敬：港人上車置業未絕望

有國際的統計報告指香港人不吃不喝21年才可以買到樓，我認為有關統計的概念是錯誤的。



有關報告用樓價中位數字（即716.9萬港元）去陳述上車置業是一個不適合的演繹！其實用716.9萬元可買到很多不同的物業，即使買嘉湖山莊三房單位亦只是5百多萬。



收入方面，有關報告是用家庭的中位數字，筆者覺得不合適的，因為香港有數以百萬計的資助房屋，裡面住了幾百萬人，他們都享受了政府的資助，有關統計數字和香港現實有非常大的落差。



香港按揭有8成至9成借貸給予初次置業人士，當然這幾年都享受着超低息的。假設用450萬元的物業，兩個人的入息中位數字，每月將收入中儲3至5成，要4.4至6.9年才可以儲到首期和雜費，好像是一個漫長的時間。



問題更加重要的就是，在這儲錢期間亦可以用樓宇相似的房產信託基金去作儲錢計劃，以領展過去幾年的業績為例，年輕人儲錢是可以縮減到3.3至4.8年。



總之，香港置業的空間仍然存在的。



祥益地產總裁汪敦敬



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