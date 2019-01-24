【即市分析】中海油服有望再上

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：中國海洋石油(00883)首席執行官於今年戰略展望中表示，擬增加公司資本開支至700億至800億元人民幣，而且總體未有因油價下降而收縮開支。消息刺激油服股做好，其中以中海油田服務(02883)升幅最為顯著，即市報7.69元，升8%。



於環球經濟活動放緩下，市場普遍憂慮石油需求將隨之下降，從而打擊石油公司以至油服公司業務表現。不過中海油首席執行官日前指，油價處每桶50美元至70美元之間屬可接受範圍，對其開發進度和勘探力度亦無影響。另中海油服於今年戰略指引中，亦對業務表現預期偏向樂觀，並料今年資本性開支約30億元人民幣，按年增長2成，凡此種種無疑可改善市場對油股的悲觀情緒。



不過國際油價由去年10月急跌後，近月雖見反彈，但仍與去年高位有一段距離。加之各國經濟放緩迹象愈趨明顯，國際貨幣基金組織(IMF)本周再次削減今年全球經濟增長預測，由3.7%降至3.5%，並警告一旦貿易戰加劇，可能會再下調預測。經濟前景仍然不明朗，油價要回勇料有一定阻力，為石油板塊蒙上陰霾。故暫時而言，油股只宜短炒，長揸則不太合適。



走勢上，中海油服自1月初起由約6.2元反彈，並已上破去年10月至今的升軌。今日股價觸及10天線7.2元後大幅回升，且成交配合，MACD呈雙牛，下站目標價8元，回吐宜守7.5元。

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