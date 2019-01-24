樓價UPDATES：長沙灣四小龍交投回暖

二手買賣氣氛略見回暖，長沙灣四小龍屋苑1月暫錄25宗成交，當中昇悅居佔6宗，屋苑最新錄1宗兩房成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島8座高層A室，實用面積728方呎，三房連套房間隔，月租2.65萬元，實用呎租36.4元，低市價約7%。



●上環麗雅苑中層C室，實用面積450方呎，兩房間隔，以815萬元易手，實用呎價18,111元。



●灣仔海華苑1座低層B室，實用面積316方呎，兩房設計，減租1,800元或約10.7%，以1.5萬元獲上班族承租，實用呎租約47.5元。



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九龍區



●何文田君頤峰8座中層D室，實用面積829方呎，三房連套房間隔，成交價1,672萬元，實用呎價20,169元。



●長沙灣昇悅居7座高層H室，實用面積491方呎，兩房間隔，以810萬元易手，實用呎價16,497元。



●將軍澳首都2座高層LA室，實用面積713方呎，三房連套房間隔，成交月租1.9萬元，實用呎租26.6元，以2008年購入價542萬元計，租金回報4.2厘。



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新界區



●元朗錦綉花園I段第一街單號屋，實用面積848方呎，三房兩廳間隔，減價70萬元，以980萬元沽出，實用呎價11,557元。



●大圍金禧花園5座中層A室，實用面積340方呎，兩房間隔，以588萬元易手，實用呎價17,294元。



●元朗采葉庭1座中層A室，實用面積647方呎，三房連套房間隔，以818萬元零議價售出，實用呎價12,643元。



●青衣偉景花園1座中層H室，實用面積504方呎，兩房間隔，累減150萬元，已補價自由市場成交價600萬元，實用呎價11,905元。



●荃灣麗城花園3期5座低層H室，實用面積728方呎，三房連套房間隔，最初叫價880萬元，減至778萬元成交，減幅近12%，實用呎價10,687元。



●天水圍嘉湖山莊麗湖居10座高層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，月租1萬元，實用呎租22.6元。



●嘉湖山莊翠湖居1座低層G室，實用面積548方呎，三房間隔，以552萬元成交，實用呎價10,073元。



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