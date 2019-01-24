【專家樓評】黃詠欣：當按揭擔保人要知的5件事

最近有客戶與男朋友一同買樓，經計算後兩人的收入能夠通過壓力測試，供款負擔也不算太重，他們計劃將來有可能再買物業，故此只以男朋友名義置業。而她只會做按揭擔保人，其實自從有了印花稅「辣招」後，上述例子很常見。



不過，要注意作為擔保人，就等同是背負擔保物業的供款，當他日再買樓時，屆時收入一定要足夠兩層樓的供款。



若果申請高成數按揭，但要靠加擔保人才可通過壓力測試，擔保人必須為同住，按保公司才有機會接納申請。如果已是其他物業的擔保人或持有多一個物業，申請高成數時會令到按揭保費貴一點。



另外，如已持有物業又想做高成數按揭，必須要證明兩個單位都是自住用途，而且之前持有的單位按揭成數是60%或以下。



最後，要注意每個個案銀行都會獨立審批，未必一定獲批80%按揭，建議大家買之前，最好先去做個預先批核。



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣



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