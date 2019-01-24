m18講場：禹洲林董千金「秘密練功」

內房發展商近年都開始安排接班人，今年成立25周年嘅禹洲地產(01628)唔例外，舊年10月就委任咗董事長林龍安位千金林禹芳入局做執董。林董透露，最快下年就可以帶寶貝女見傳媒。



點解仲要等多1年？原來林小姐依家喺紐約大學讀緊地產相關專業研究生。而入局之後，大家才知林小姐之前喺中銀國際做過1年半嘅房地產行業分析師。



講起掌上明珠又再度出國讀書，林董當然唔捨得，阿女舊年8月是拎到錄取書後才通知佢。不過「女大女世界」，無得阻止。佢話，作為企業家都有考慮過畀仔女接班，不過更希望囡囡上進，將來為社會同投資者作貢獻。



講到今年內地樓市發展，佢認為仍以「穩健」為基礎，雖然行業已經唔似過去大升大跌，但期望公司可以保持與行業增速一致，依然睇好一、二線城市價量穩升，三、四線城市則可能相對萎縮。



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