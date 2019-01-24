【專家教路】年輕人宜隔10至15年才調整MPF組合

安聯投資亞太區機構投資方案總監曹偉邦表示，儘管今年美國加息步伐或稍緩，惟中美貿易戰及英國脫歐等因素仍未趨明朗，相信今年市況甚具挑戰性，籲打工仔強積金投資組合宜作多元化部署，惟年輕成員不應作過於頻密調整，以免「多做多錯」。



他指，去年股票市場大幅波動，當中強積金中的港股主動型基金平均蝕14.5%，雖然美股基金蝕7.4%，惟綜觀亞太區、歐洲、日本、大中華區的基金表現，美股錄得較低的倒蝕幅度。



美國年內或放緩加息步伐，他坦言，只要加息次數合乎市場預期，對市場影響有限，面對環球不明朗因素，建議成員可作微調，長遠而言，俗稱「懶人基金」的預設投資策略(DIS)則不失為好選擇，毋須考慮調整投資組合。



他並建議，成員應根據年齡調整投資比例，對年輕人士而言，股票及債券調整可持八二比例；即將退休人士而言，則可四六分部，並指年輕人士不用過密調整投資組合，容易「轉錯多過轉對」，約20至35歲成員，則可隔10至15年才作調整。

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