【即市分析】中資券商股炒上原因係...

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：近期港股飄上飄落，無主題下都係跟番市場氣氛走。不過，中資券商股今期氣氛唔錯，即市見中信証券(06030)、海通證券(06837)、中信建投証券(06066)、廣發証券(01776)、中國銀河(06881)及HTSC(06886)股價升幅都分別達1至3%不等，究竟炒乜鬼？



睇番消息就暫時未見有新利好行業政策或數據，惟部分分市場人士就認為，資金在農曆新年前或博阿爺進一步放水，短期內會或有一輪「春節行情」。



事實上，市場無主題，資金見有板塊有力自然順勢跟進，至於「春節行情」會唔會出現，就已經係後話了。策略上，既然個市咁悶，又難得中資券商股起動，細細注順勢買入炒一轉都唔係好過份，不過記得見勢頭唔對路就要即刻止蝕，始終現時唔係大牛市嘛！

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