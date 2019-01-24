葉氏化工增資大嘜養車　今年底門店增至200間

化工產品製造商葉氏化工(00408)積極進行業務轉型，以3,000萬元人民幣增持汽車保養連鎖店大嘜養車股權至39%。副行政總裁葉鈞表示，產品銷售毛利有限，因售價往往會受制原料價格，而大嘜養車主要提供更換潤滑油的汽車售後服務，有助公司向服務化及終端化發展。



大嘜養車目前於中國擁有56家店舖，他指，是次增資將用作擴建其店舖網絡，目標於今年底門店增至200間。不過，大嘜養車仍處於投入期，預料需2至3年後才有盈利，短期對公司盈利貢獻不大。



他表示，過去受原料漲價影響，塗料業務表現不太理想，但受油價下跌及經濟放緩等因素影響，自去年第4季原料價格有回落趨勢，對今年原料價格走勢審慎樂觀。



此外，公司去年收購「駱駝漆」品牌業務，今年將深化與自家「紫荊花」品牌的協同效應，包括銷售布局及產品互補等，料可提振塗料業務。



至於主要收入來源溶劑業務方面，葉預期，今年溶劑產品平均售價將較去年有所下滑，主要是過去幾年價格升幅過急。公司正在華東泰興廠新增55萬噸產能，預計最快於今年第2季落成投產。



問及中美貿易戰影響，財務總裁何世豪指，目前廠家大多持觀望態度，加上公司出口以東南亞地區為主，甚少出口至美國，估計最多約1%銷售額受到影響。



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