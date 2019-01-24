【市後重點睇】美匯重上96.1　道期偏軟

2019年01月24日 16:10
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    (美聯社圖片)

    美匯指數回升至96.1水平，圓匯回至109.6水平，港匯企7.846。人民幣窄幅上落，CNY企6.79，CNH企6.80；金價續回，最新在1,280美元爭持。布油及紐油分別跌至60.7及52.3美元。道指期貨跌24點。

    ●市後重點︰
    17:00 歐元區1月Markit製造業PMI初值
    17:00 歐元區1月Markit服務業PMI初值
    20:45 歐洲央行公布議息結果
    21:30 美國截至1月19日止當周初次申領失業救濟金人數
    21:30 美國截至1月12日止持續申領失業救濟金人數
    22:45 美國1月Markit製造業PMI初值
    22:45 美國1月Markit服務業PMI初值
    23:00 美國12月領先指標

    ●恒生指數探底回升，收漲112點，報27,120點；騰訊跌近1%，連續3日向下。
    http://bit.ly/2FVObr9

    -【大師午間教路】港股動力不足！http://bit.ly/2S3s9t1

    ●騰訊旗下「天天快報」遭指傳播低俗有害訊息。http://bit.ly/2Wmgyoq

    ●【即市分析】何解港股唔肯跌？睇街貨有答案...http://bit.ly/2UfAMOO
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    ●【股匯攻略】黃金白銀回吐整固，暫宜觀望。http://bit.ly/2DwwI7m

    ●【大行報告】摩根士丹利報告指出，內地政府正推廣使用天然氣，料中集安瑞科最能受惠。http://bit.ly/2Hs4huY

    ●李小加：港交所考慮縮短新股上市T+5機制。http://bit.ly/2DwqDrp

    ●歐股3大指數開市偏軟。http://bit.ly/2CQcEeD

    ●A股快報：滬綜指收市報2,591點，升10點。晶片概念強勢。http://bit.ly/2Dx3IfH

    ●亞洲股市：日股收跌19點，Kabu.com飆21%。http://bit.ly/2CJk6rx

    ●傳Apple「泰坦項目」本周裁逾200人。http://bit.ly/2RLzZIn

    ●新盤部署︰逸瓏灣8最快下周初次輪銷售。http://bit.ly/2RHCA6l

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