專家分享五大職場「轉運」秘技　重新出發迎豬年

農曆新年臨近，相信每個港人都希望今個豬年可以「豬籠入水」。但有專才招聘公司指出，如果想「升官發財」就應趁機重新檢視職業生涯。《東網》為你分享五大秘訣，助你事業更上一層樓。



●趁新一年訂下長遠目標

新一年領取花紅及獎金後，不少人開始檢討現時工作情況。Robert Half香港執行總裁Adam Johnston指出，當大家忙於應付手上工作時，往往容易迷失長遠事業發展方向，建議趁新年好好重新計劃職業生涯。



●重新包裝社交媒體資料

現時僱主傾向利用社交媒體「起底」求職者，如LinkedIn等網上平台，如果想希望將自己最好一面呈現給未來僱主，就要認真審視及更新資料。Adam更提醒，如果自己的社交媒體上有敏感內容，最好隱藏或修改內容，避免因而錯失求職機遇。



●努力建立人際網絡

雖然不少人厭倦交際，令工作以外的僅餘時間被「剝奪」，但Adam強調，大家永遠無法預知自身的人脈關係何時大派用場，甚至帶來發展機遇，建議可趁新年與業內專才聯誼，又可以多聯絡舊朋友和舊同事。



●新一年學新技能

正所謂「知識就是力量」，大家可考慮修讀課程增進知識，全面提升自身能力，即使「輸在起跑線」仍有機會於終點線上脫穎而出，建議可進修一門外語，又或者接觸區塊鏈(BlockChain)、人工智能(A.I.)及虛擬銀行等新科技趨勢。



●學懂休養生息

工作與生活平衡相當重要，打工仔學懂養精蓄銳，更有助集中精神和保持積極心態，Adam認為，打工作應盡情享受農曆新年假期，不應因而感到內疚。

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