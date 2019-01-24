華興資本料併購活動活躍　將發展內地財富管理業務

愈來愈多新經濟公司上市，專注於新經濟企業的金融機構華興資本(01911)創辦人兼主席包凡在傳媒午宴上表示，對於巨型IPO而言，2019年並非好的上市時點，相信今年難有「巨無霸」在港上市。



他預期，併購活動會相當活躍。隨着市場資金趨緊，部分小型企業融資愈來愈難，缺乏資金下，或被大型企業收購，這或有助市場整合。



對於香港交易所擬改革上市機制，包指，定價與交易的時間愈長，投資者的風險愈大，同時亦會增加定價風險，若縮短時間是好事。另外，香港亦可考慮減低回撥給予散戶比例，有助減少股價的不穩定性。香港現時採用的T+5定價機制，而新股公開發售部分錄得超購，最多可回撥至50%。



至於上海交易所將推出科創板，主要目標是科創企業，如從事新能源、新材料等業務，他認為，這與赴海外上市的新經濟公司不同，這類企業或更適合內地上市。科創板對香港不會構成競爭，反是互補關係。



他透露，新經濟股「潛水」影響到一級市場估值，個別短短2個月削達1/3，但認為，新經濟企業於一級市場估值再跌空間有限，不少基金已募集大批資金，正在等待合適的投資機會。



華興資本旗下的華興證券去年取得保薦人牌照，包凡指，以後除了為新經濟企業提供融資、顧問等服務外，將逐步發展相關業務。



首席運營官項威表示，受惠內地對理財產品的需求旺盛，今年該集團將發展財富管理業務。



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