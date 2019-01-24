恒大健康收購汽車電池業務　涉逾10億人幣

恒大健康(00708)公布，全資附屬公司擬以總代價10.59億元人民幣，收購上海卡耐新能源有限公司58.07%股權。



卡耐新能源為專注於三元軟包動力電池的行業龍頭企業之一，由中國汽車技術研究中心與日本ENAX公司共同創立，技術來源於被譽為「鋰電池之父」小澤和典及其研發團隊。該公司亦是中國國內第一批符合工信部《汽車動力蓄電池行業規範條件》的企業，是國家動力電池和電池系統系列標準的主要制定者之一，擁有超過300人的全球研發專家團隊，技術團隊超過1,500人，在上海、江西、廣西、江蘇已擁有四大生產基地。於2018年，其動力電池裝機量排名中國行業前十，軟包動力電池穩居中國行業前三。



集團指出，期望實現利用國際資源研發世界頂級動力電池技術，發揮產業協同的優勢，使集團在面對未來激烈的市場競爭時更具優勢。

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