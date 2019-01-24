【fb直播】港股動力不足？聽沈振盈點講！

恒指呢幾日升唔起，跌唔落，大師話動力不足，挾完倉後就會跌！挾到幾時、跌又跌幾多？



中國海洋石油(00883)獲多間大行唱好，不過升勢又唔夠中海油田服務(02883)！中海油服今年資金開支預期有30億元人民幣，按年增長兩成，股價大陽燭抽升！真係追得過？



資金走入防守股，中華煤氣(00003)及領展房產基金(00823)齊齊破頂，價升又有「息」，Why not？



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