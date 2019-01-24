中海油服已鎖定合約訂單顯著增加　料油價長線向上

中國海洋石油(00883)提高資本開支，刺激收入逾半來自中海油的姊妹公司中海油田服務(02883)股價周四顯著做好。中海油服2019年戰略指引發布會的演示材料顯示，該公司今年已鎖定合約訂單，國內外都比去年顯著增加。



中海油服董事長齊美勝表示，歐洲、中東和拉美是集團發展得比較成熟的市場，之後會拓展俄羅斯和東南亞市場，並推進北美、非洲和澳紐業務的發展，預期澳紐今年應該會有「一些比較大的斬獲」，以鑽井服務為主。



他相信油價長線定會穩中向上，雖然去年第4季下滑或令少數油公司放慢開發，但總體上影響不大。



齊透露，中海油服手上的海外訂單數量達到「三位數」，中標項目「價格和盈利符合市場規律」，透過技術、安全和作業時效取勝。集團去年中標沙特阿美兩個鑽井平台項目，儘管開工僅2、3個月，但作業時效處於在當地海域作業的油服公司的頂尖水平，沙方希望與中海油服加大作業體量。



他表示，油服行業產能過剩問題需要仔細分類來看，常規自升式鑽井裝備尤為嚴重，而超深水鑽井裝備供需則逐漸回復平衡當中，常規半潛式卻是現在供不應求。地球物理勘探和船舶服務方面，市場供需回復平衡的進度達到80、90分，至於技術方面則已因為油價上升有點「供不應求」。他指，現時油服行業整合主要在鑽井方面，惟公司不看好短期走勢，因此無意進行相關併購。



公司會繼續增加技術研發搶佔市場，關鍵之一是油田「增儲上產」，活化老舊油田，以及採挖難度的油藏、解決原油內摻有地下水和污染物的問題。此外，會研究與一些科技公司合作，除改善工作流程外，還透過收集得來的地球物理勘探大數據幫助油公司更準確找出油藏。



中海油服預計今年資本開支為30億元人民幣，齊表示，當中不少用於新建12艘以液化天然氣(LNG)為燃料的工作船，效果好還會增加，減少重油和柴油的船舶，因為環保是任何行業都要着手改進的問題。



另外，中海油日前公布要探索海上風電業務。齊美勝表示，儘管公司未收過中海油的招標，惟中海油服去年有一部分收入來自海上風電。他認為，中國海上風電市場增長快，中海油服擁有海上勘察和工程等優勢，期望捕捉深水打樁、風機安裝及維修保養的需求。



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