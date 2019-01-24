【深度解構】別輕看中國經濟增長28年最差　為何難救？

中國2018年經濟增長降至6.6%，為28年以來最低，金融市場因憧憬救市政策，未見大幅調整。不過，情況恐怕未必樂觀！



【經濟增長方程式】

目前全球經濟增長方程式是：消費(C)＋投資(I)＋政府(G)＋出口(X)－進口(M)。因此，要知道中國經濟增長的潛力，可以由這5方面着手。由於債台高築，加上2008年金融海嘯後的「四萬億」救市教訓，今次救市不能再高度依賴「投資」及「政府」大水漫灌式搞基建。



再者，中美貿易戰正在談判階段，近日有報道引述消息人士指出，中國已提出未來數年購買更多美國產品，以減低雙方不平衡的貿易數額，這亦是美國總統特朗普的要求。換言之，未來也不能太倚賴「出口」。



【家庭負債不輕 消費有危機】

接下來剩下「消費」，為何今次中國經濟放緩絕不簡單、與以往不同？那就要明白中國消費者的使錢習慣已轉變。



以往外國人形容中國消費者是「過度儲蓄」，因此，每當政府嘗試救市時，都會推出政策刺激開支，例如透過稅務優惠等。不過，目前情況已不同了。



被譽為美國華爾街最出色的中國經濟分析機構Autonomous Research的數據顯示，自2008年以來，中國家庭負債增長已是收入增長的兩倍左右。在2014年，即中國經濟對上一次放緩時，家庭債務佔國內生產總值(GDP)約40%；惟4年多之後，已升至60%，與歐洲及美國看齊。(本文附圖一)



獲認同為中國債務星級分析師的朱夏蓮(Charlene Chu)表示，假設2014至2018年所有家庭債務的平均利率為6.5%，中國家庭的利息和本金負擔已從2014年底的4萬億元人民幣，增加到2018年底的8萬億元人民幣，負債足足倍增。



更甚的是，在這倍增的債務背後，同一時期收入只增長40%。若計入通脹，這額外的4萬億元人民幣債務，相等於2018年全年零售額的11%。不少中國人開始入不敷支，足見中國要繼續刺激內需，根本是較以往艱難。



值得關注的是，如果沒有消費者，中國經濟根本不能揭開新一頁，因為中國已不能再「食老本」，靠出口、靠引入外資，經濟需要徹底由依靠外國投資轉至內需。因此，中國政府除了要解決企業及金融機構的高槓桿行為外，更要想辦法確保消費者在要還債的情況下，仍然肯維持高消費。



要消費，首先就要穩就業，兩者是一致的，惟目前就業已開始走下坡。根據官方數據顯示，去年下半年新增職位已按年下跌，對上一次出現該情況是2015年3月，當時經濟亦是放緩。更甚的是，官方機構最新對中國家庭的調查數據顯示，2018年第4季工資增長已由第3季的8.6%，放緩至6.8%，為2016年第3季以來最慢。



以往中國經濟下滑時，政府都會推出刺激消費政策，例如在2009年，政府大力推動家電稅務寬減；2009至2015年則刺激汽車銷售。目前問題是2018年中國汽車銷售出現逾20年以來首次倒退，政府立即研究刺激政策，尤其是推出更多減稅措施，但成效可能有限，因為中國整體稅務收入約16萬億元人民幣，惟家庭債務已達8萬億元人民幣，減稅空間有多少？當然，中國可以透過減息來刺激借貸，但要面對資金外流及人民幣貶值問題。



【中國旅客豪買不再】

事實上，有調查顯示，中國旅客最近已開始由「爆買」轉至追求旅遊體驗。



諮詢公司Oliver Wyman調查顯示，2018年中國旅客的總旅遊預算中，購物的佔比降至32%，較2016年的41%大幅減少；去年平均購物消費亦降至5,800元人民幣，相對2016年為8,000元人民幣。該調查訪問了2,000名打算外遊的中國旅客。



值得留意的是，不足一半人表示，購物是他們外遊的首3位原因，為第一次出現如此低的比例；取而代之是飲食、娛樂，以及觀光。

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