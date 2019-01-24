傳友邦及保誠擬競購合眾人壽股權

中國放寬合資企業的持股限制，吸引外資進軍內地保險市場。外電引述消息指，友邦保險(01299)及保誠(02378)均有意競購中國合眾人壽，並於未來幾星期內開始初步投標。



報道指出，中國合眾人壽正計劃出售最多51%的股權，估值介乎15億至20億美元(約117億至156億港元)，未來更有機會將全部股權出售。



同時內地正積極放寬外資進入內險市場門檻，將其合資企業最多持股限制增1個百分點至51%，並計劃於2020前完全放寬門檻，其潛在商機將高達數萬億美元。



報道稱，暫無法聯絡到中國合眾人壽的發言人，而友邦及保誠回覆東網查詢時，均指不評論任何市場傳聞。



據合眾人壽年報，公司於2005年1月28日設立，當時註冊資本為3億元人民幣，主要業務包括人壽、健康及意外保險等。



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