【今日破位表】同程藝龍發力破頂

恒指今日(周四)表現維持膠著，全日高低波幅僅231點。指數微幅高開67點後，一度倒跌118點至26,889點，後於10天線(26,888點)覓得支持反彈，終收升112點，報27,120點。即市創52周新高的股份(主板及創板)有20隻，股價創52周新低的股份有45隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



大市於二萬七關拉鋸數日，後市走向不明，資金繼續採取守勢，選擇停泊公用股。領展房產基金(00823)及香港中華煤氣(00003)因而受惠，並連日破頂。其中領展日內一度升3%見83.5元，惟高位遇獲利回吐，升幅於收市縮至0.8%，報81.65元。



此外，騰訊控股(00700)有份投資的半新股同程藝龍(00780)，今日股價表現強勢，收報14.04元，飆升9.1%，成交額大增至5,458萬元，現價較招股價9.8元大幅增長逾4成。



內地食品股近月表現普遍麻麻，如統一企業中國(00220)、康師傅控股(00322)及達利食品(03799)等均呈反覆下行勢頭。近日達利食品跌勢轉急，今日收報5.15元，跌3.1%，日內創下5.03元的52周新低。

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