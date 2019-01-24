屯門V city新年推廣費逾500萬　按年升14%

新地代理租務副總經理孫雅茵表示，新鴻基地產(00016)旗下屯門V city於農曆新年期間將投入逾500萬元作宣傳，較去年上升約14%，預期生意額及人流升約10%至16%。



她預計，期間海味乾貨最受顧客歡迎，人均消費預料達3,000至6,000元；其次為時裝及美容商戶，預計市民在新年、情人節等節日會添置新裝，人均消費料達2,000至5,000元。



此外，她指出，剛過去的聖誕節零售市況不俗，期間V city人流和營業額分別按年升逾11%和14%，人均消費約2,200至6,000元。

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