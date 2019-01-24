歐元區綜合PMI創逾5年最低　法國經濟恐萎縮

在歐央行公布議息結果前夕，歐元區經濟再添憂！該區公布，1月製造業PMI初值50.5，為2014年11月以來最低，亦低於市場預期51.4及去年12月的51.4；服務業PMI初值50.8，為2013年8月以來最低，同樣低於市場預期51.5及去年12月的51.2。



因此，歐元區1月綜合PMI初值為50.7，創2013年7月以來最低，低於市場預期51.4及去年12月的51.1。



除了整區的「大數」，「龍頭」德國1月製造業PMI初值49.9，為4年來首度跌穿50盛衰線，大幅低於預期51.5及去年12月的51.5。不過，該國1月服務業PMI初值53.1，高於預期52.1及去年12月的51.8，令1月綜合PMI初值52.1，仍高於預期51.9及去年12月的51.6。



另一「龍頭」法國則令人憂慮，1月製造業PMI初值51.2，高於預期50及去年12月的49.7。不過，1月服務業PMI初值47.5，大幅低於預期50.5及去年12月的49，令1月綜合PMI初值47.9，創2014年以來新低，並差過預期51及去年12月的48.7。



經濟學家指出，如果企業活動維持在1月水平，恐預示今年第1季經濟可能按季萎縮0.1%。

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