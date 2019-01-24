上商林俊泓：當心聯儲局變卦觸發長債息率抽升

近期市場積壓多個不明朗因素，上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，中國經濟放緩、企業盈利前景被降級、英國脫歐及美國政府癱瘓等問題，令市場引起關注及憂慮，卻並非主宰未來發展的主因。



他解釋，市場預期美國加息周期終結，近期美國聯儲局卻積極為相關觀點辯護，同時美國10年期國債孳息率已觸多年來低位。若聯儲局加息立場有任何變卦，便輕易觸動市場神經，故長債息率抽升應為市場首要風險。



同時各國元首及商人在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇上，大談市場發展機遇之際，卻未有同場會晤一眾主導金融市場的央行家，形容情景頗為諷刺。

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