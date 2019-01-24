去年港銀行稅前盈利升19%　貸款增長放緩至4.4%

香港金融管理局公布，香港銀行2018年盈利表現改善，稅前盈利按年升19.4%，較2017年按年升15.7%為佳，淨息差亦由1.45%，擴闊至1.62%，不過整體貸款增長則由17年的16.1%，放緩至4.4%。



金管局副總裁阮國恒表示，去年銀行業整理表現理想，惟受外部環境影響，企業延遲作投資決定，令去年7至10月錄得信貸收縮情況，從數據顯示，不見銀行對中小企貸款的有所縮減，強調未見信貸周期呈逆轉趨勢，而截至去年9月底，香港特定分類貸款比率為0.54%，處於歷史低水平。



隨網絡風險日趨嚴峻，防範網絡安全風險為金管局今年工作重點之一。阮國恒表示，銀行於營運層面加速投入的科技使用，加上網絡攻擊較難防範，今年會投放較多資源於銀行營運及科技風險上的監管，更將其列於高風險範疇。



他指，去年銀行未有受網絡黑客成功攻擊，不過有兩大港銀去年受黑客嘗試攻擊的次數上升一倍。金管局助理總裁(銀行監理)陳景宏補充，去年該局積極檢視銀行程式買賣的風險管理措施，不少銀行透過程式進行落盤指令、開盤及執行投資決定，由於牽涉風險甚高，認為有需要作專題審查。



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