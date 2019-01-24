魅族發布「無孔」手機　靠黑科技反攻市場？

踏入2019年，各大內地智能手機廠商紛紛發布新一年頭炮旗艦產品，當中包括近年在內地手機市佔率已大幅滑落的昔日名牌魅族，



該公司發布一款號稱當今最頂尖科技的智能手機Zero，最特別它的機身無任何孔位，既沒有耳機孔、充電USB插口，甚至乎連電話SIM卡糟也沒有。



現時，各大智能手機廠商除了爭奪使用驍龍855晶片的首發外，無孔手機也可能成為今年的熱點，魅族在預售海報中就說「World's 1st holeless phone」，就是世界第一款無孔手機之意。



該款手機是完全透過無線操作，包括上台時沒有實體SIM卡。另外，則透過無線藍芽5.0耳機來聽音樂。



魅族同時亦發布55W的快充技術，應用於該手機上，據稱20分鐘可透過無線充電器充滿電。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm





