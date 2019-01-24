【北水追蹤】吉汽潤啤受捧　內銀內房捱沽

港股今日(周四)繼續牛皮靠穩，恒指收市升112點報27,120點，主板成交801億元。港股通成交額約76億元，與上個交易日相若，佔主板成交額9.5%；南下資金淨流入4.96億元人民幣。



大市缺乏方向，資金追逐個別股份，華潤啤酒(00291)及中國平安保險(02318)分別錄得約1.2億元及1億元的港股通淨買入，前者為全日淨流入最多之個股。



吉利汽車(00175)、農業銀行(01288)及中芯國際(00981)分別錄得港股通淨買入約7,454萬元、6,775萬元及3,849萬元。華能新能源(00958)及龍源電力(00916)亦各有約3,308萬元及3,305萬元的淨買盤支持。



另外，建設銀行(00939)為全日淨賣出金額最多之個股，其港股通錄得淨流出約1.4億元。融創中國(01918)及華潤置地(01109)亦各有約1.1億元的港股通淨沽盤。



至於招商銀行(03968)、騰訊控股(00700)及工商銀行(01398)亦分別錄得港股通淨買入約8,504萬元、5,756萬元及1,030萬元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

