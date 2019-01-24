2018年南韓智能手機出口總值大跌23%

全球智能手機銷售正面臨寒冬，繼iPhone被傳因銷量慘淡而要減價後，最近外媒報道引述韓國相關部門數據，韓國2018年手機出口總值為146.1億美元，按年下跌了23%，亦是自2002年來最低。



根據韓國科學和信息通信技術部，聯同信息與通信技術規劃評估研究所的數字，2018年出口至中國地區(包括香港)的手機總值大跌37%至43億美元；而出口至美國的手機總值亦下跌了10%，至50.5美元。



分析指出，中國市場是韓國整體手機出口的主因。而較早前，由於銷量不佳，三星亦關閉了在天津的工廠，涉及2,000多名員工。



值得注意的是，外媒在報道中亦提到，去年韓國半導體出口總值達1,281.5億美元，是手機的9倍。不過，最新的數據顥示，該國去年12月半導體出口額按年減少9%，對中國的出口更減少約兩成。



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