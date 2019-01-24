聯交所股權變動資料顯示，中國神華(01088)於1月21日獲摩根大通增持471萬股，最新持股數目約2.06億股。



睿見教育(06068)於1月18日獲摩根大通增持1,890萬股，最新持股數目約1.12億股。



長城汽車(02333)於1月21日獲高盛增持593萬股，最新持股數目約1.58億股。



工商銀行(01398)於1月22日獲Ping An Asset Management Co., Ltd增持2,003萬股，最新持股數目約95.55億股。



松齡護老集團(01989)於1月18日、21日及22日獲嚴定國合共增持50萬股，最新持股數目約6.05億股。



漢港控股(01663)於1月23日獲汪林冰增持67萬股，最新持股數目約11.65億股。



珠海控股投資(00908)於1月23日獲珠海九洲控股集團增持91萬股，最新持股數目約6.01億股。



威訊控股(01087)於1月23日獲Smoothly Global Holdings Ltd增持778萬股，最新持股數目約2.79億股。



香港醫思醫療集團(02138)於1月22日獲邱明利增持42萬股，最新持股數目約7.27億股。



億都(國際控股)(00259)於1月23日獲李國偉增持24萬股，最新持股數目約6.56億股。



興達國際(01899)於1月21日及22日獲劉錦蘭合共增持26萬股，最新持股數目約6.25億股。



陽光100中國(02608)於1月18日獲易小迪增持80萬股，最新持股數目約16.94億股。



香港華人有限公司(00655)於1月21日及22日獲李棕合共增持17萬股，最新持股數目約14.31億股。



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騰訊控股(00700)於1月18日被Stone Ian Charles減持5萬股，最新持股數目37萬股。



普拉達(01913)於1月18日被摩根大通減持255萬股，最新持股數目約1.26億股。



中國中車(01766)於1月18日被摩根大通減持1,303萬股，最新持股數目約2.97億股。



中國電信(00728)於1月21日被摩根大通減持2,038萬股，最新持股數目約16.58億股。



海螺水泥(00914)於1月18日被摩根大通減持110萬股，最新持股數目約1.03億股。



富力地產(02777)於1月21日被摩根大通減持226萬股，最新持股數目4,930萬股。



濰柴動力(02338)於1月21日被摩根大通減持935萬股，最新持股數目9,380萬股。



碧桂園服務(06098)於1月18日被摩根大通減持535萬股，最新持股數目約1.48億股。



華能新能源(00958)於1月18日被摩根大通減持923萬股，最新持股數目約5.46億股。



馬鞍山鋼鐵(00323)於1月18日被摩根大通減持32萬股，最新持股數目8,662萬股。



中化化肥(00297)於1月21日、22日及23日被盧欣合共減持360萬股，最新持股數目290萬股。



中國燃氣00384)於1月18日、22日及23日被馬金龍合共減持58萬股，最新持股數目216萬股。



深圳控股(00604)於1月21日被劉崇減持23萬股，最新持股數目597萬股。

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