股市錢難賺！神級指標預言未來10年「食穀種」

外國傳媒報道，作為投資者，當然想知道一年、甚至明天的股市走勢。不過，這已被證明是癡人說夢，要捕捉短期走勢可謂難過登天。那麼，超長期趨勢呢？或許較易捕捉，因二次大戰後，股市已證明長線一定趨升。可惜的是，現時有「神級」指標預言未來7至15年恐怕「食穀種」...



根據分析員的資料搜集，配合目前標指的估值，大概可分為以下4個指標：



【席勒指標】

席勒(Robert Shiller)來頭不少，他是2013年諾貝爾經濟學獎得主、自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標，被市場人士廣泛應用，現為美國耶魯大學著名教授。



若根據他的CAPE指標預測，未來10年，美股每年平均回報率約2.6%。即假設今天投入2,700美元(約2.1萬港元)，10年後回報是3,490美元(約2.7萬港元)，10年總回報約三成。



【股神指標】

「股神」巴菲特相信無人不知。若以他奉行的估值指標，即標指市值除以美國國內生產總值，來計算股市未來10年回報的話，答案是「-2%」。即假設今天投入2,700美元(約2.1萬港元)，10年後回報是2,206美元(約1.7萬港元)。



【Q指標】

Q比率(Tobin's Q Ratio)是由諾貝爾經濟學獎得主James Tobin於1969年提出，主要是比較企業價值。若以此指標衡量未來10年投資的話，答案是「-0.5%」。即假設今天投入2,700美元(約2.1萬港元)，10年後是輕微虧損。



【瓊斯指標】

市場上有所謂「瓊斯綜合指標」(Jones’s Composite)。它是參考「股神指標」再加上人口變化。例如美國人口老化會令需求下跌。若以此指標衡量10年投資的話，答案是「-4.1%」。即假設今天投入2,700美元(約2.1萬港元)，10年後回報是1,776美元(約1.38萬港元)。換言之，10年總虧損是34%，與美股2000至2009年「迷失10年」類似。



不過，該指標顯示，美股未來5年是正回報約1%，之後5年才急跌9%，拉勻就是平均每年-4.1%。



接下來的問題是：上述這些指標準確嗎？根據自1964年至2018年的統計，它們平均低於標指實際總回報約6%。若趨勢持續的話，雖然未來10年仍有望正回報，但真的別奢望回報甚豐...美股不濟，港股亦不會太好。

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