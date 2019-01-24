新股專輯：翰森製藥擬下月內上市

外媒報道，內地藥企翰森製藥將於下月內上市，目標集資約10億美元。該公司於去年9月遞交主板上市申請，摩根士丹利及花旗為聯席保薦人。



據初步招股文件，翰森製藥有6種創新藥已進入二期臨床試驗或更晚期研發階段的1.1類，目標於今年下半年至2020年推出近30種在研產品。去年上半年收入達37.74億元人民幣(下同)，按年升26.8%；期內溢利則按年升近34.3%，至10.42億元。



另外，據悉內地房地產平台房天下(美股：SFUN)，計劃分拆營運中國指數研究院的China Index Holdings在美國上市，並已提交申請。

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