華府停擺五周！白宮經濟師終響警　對港衝擊料微

美國政府局部停擺進入破紀錄的第5周，而且未有任何結束迹象。白宮經濟顧問委員會(CEA)主席哈西特警告，若停擺持續到3月，今年第一季美國經濟增長可能降至「十分接近零」。有分析更指出，若停擺繼續拖下去，將削弱美元及美債吸引力。



白宮最新估計，停擺每周將導致美國經濟增長減少0.13個百分點。哈西特周三(1月23日)於訪問中表示，美國首季經濟一般較為疲弱，若停擺情況繼續，最終增長會「十分、十分低」。不過，他又表示，美國經濟2020年陷入衰退的機會亦「十分接近零」，如果政府部門重開，第二季經濟將反彈4%或5%。



外電上周調查顯示，受訪經濟師估計，倘停擺持續至3月，美國首季國內生產總值(GDP)將被削0.8個百分點至1.5%。Economic Outlook Group首席環球經濟師鮑爾莫質疑，美國第二季經濟出現反彈的預測，因為80萬名沒有支薪的政府員工及外判工，首季已「碌卡」或動用儲蓄應付基本消費，第二季需要改善本身財政。



假如美國首季經濟零增長，會否對香港經濟構成很大衝擊？華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，由於這是內部問題造成，並非外圍經濟因素所致，所以對香港經濟影響有限，反而中國經濟放緩對香港衝擊更大。



上海商業銀行研究部主管林俊泓更表示，美國十年期國債孳息率已觸及多年來低位，雖然市場預期加息周期可能告終，但美國聯儲局對此有保留，若聯儲局主席鮑威爾立場改變，刺激長期債息率抽升，才是市場真正面對的風險。



TD Securities外匯策略主管麥考密克指出，停擺令投資者開始對美元持倉失去耐性，基於潛在信貸評級下調風險，相信美債持倉有被削空間。即使他相信美元在停擺結束後出現反彈，但仍預期美元今年會下跌，理由是中美貿易戰、新北美貿易協議有待國會通過、美國經濟放緩，以至美國總統特朗普捲入聯邦調查局前局長米勒的調查。



美國銀行環球利率及經濟研究主管David Woo警告，今次停擺將類似2011年債務上限爭拗事件，會加劇美債市場波動，不同的是現時華府融資需求龐大，但外資買家對美債需求下降，可能會導致利率上升。



另外，評級機構惠譽指出，截至去年底為止，全球政府負債達66萬億美元(約514.8萬億港元)，較2008年金融海嘯前多出一倍，並相當於GDP近80%。儘管發達國家債務自2012年來維持在約50萬億美元水平，但期內美國政府負債卻跳升四成，由15.2萬億美元增至21.9萬億美元。

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